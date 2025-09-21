ミラノ・コルティナ五輪最終予選フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪最終予選は20日、中国でペアフリーが行われ、ショートプログラム（SP）4位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が115.98点をマーク。合計178.66点で3位となり、日本はペアで2組目の五輪出場枠を獲得した。“ゆなすみ”こと長岡、森口組が大仕事だ。残り3枠の五輪出場権を懸けた最終予選。SP4位から見事に逆転した。中国国営英語版テレビ局「CGTN