きょうのユーロドルは前日の上げは一服しているものの、１．１８ドル台半ばの水準は維持しており、上値期待を高めている。午後のＦＯＭＣの結果待ちだが、ＦＲＢは本日から利下げサイクルを再開すると見られている中、ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了したとも見られている。まだ、次のＥＣＢの行動は利下げとの見方は根強いものの、しばらくは据え置きが濃厚と見られ、その間、ＦＲＢとの金融政策格差は縮小が続きそう