きょうのユーロドルは前日の上げは一服しているものの、１．１８ドル台半ばの水準は維持しており、上値期待を高めている。午後のＦＯＭＣの結果待ちだが、ＦＲＢは本日から利下げサイクルを再開すると見られている中、ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了したとも見られている。まだ、次のＥＣＢの行動は利下げとの見方は根強いものの、しばらくは据え置きが濃厚と見られ、その間、ＦＲＢとの金融政策格差は縮小が続きそうだ。



本日はポルトガル中銀の次期総裁で、ＥＣＢ理事に新たに加わるペレイラ氏が、リスボンでの議会公聴会で、「ＥＣＢは今後数カ月間、政策金利を据え置く可能性が高い」と述べていた。「ＥＣＢは適切な位置にあり、現時点ではこれが正しい政策だと確信している」とも語っていた。



EUR/USD 1.1848 EUR/JPY 173.40 EUR/GBP 0.8672



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

