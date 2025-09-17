ロンドン午前、米ＦＯＭＣ控えて調整含みドル円１４６円台前半、ユーロドル１．１８台前半＝ロンドン為替 ロンドン午前は米ＦＯＭＣを控えて調整含みの動き。ドル円は146円台での振幅となっているが、足元では再び上値が重くなっている。ユーロ相場は上値が重い動き。ユーロドルは東京朝方に1.18台後半まで買われたあとは、ポジション調整の売りに押されて1.18台前半へと下げている。ユーロは対円