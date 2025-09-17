9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の新場面写真が公開された。 参考：スーツを着込みステージに立つビートルズの姿が『ブライアン・エプスタイン』新場面写真 本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの