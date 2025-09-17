9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の新場面写真が公開された。

参考：スーツを着込みステージに立つビートルズの姿が 『ブライアン・エプスタイン』新場面写真

本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの波乱に満ちた32年の生涯を描く物語。過酷なマネージャー業務を鮮やかにこなす一方、業務過多から薬物中毒に陥った心優しいビジネスマンは自身がゲイであるという事実と周囲の偏見から次第に精神のバランスを失っていく。世界的人気バンドのマネージャーが人知れず続けていた孤独な闘いと願いとは。

主人公エプスタインを演じるのは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』のジェイコブ・フォーチュン＝ロイド。彼を支える父母役で『おみおくりの作法』のエディ・マーサン、『奇跡の海』のエミリー・ワトソンが出演している。

公開されたのは、ビートルズを演じたキャストたちを捉えた場面写真。革ジャンを着て演奏するビートルズの面々のから、マネージャーにブライアン・エプスタインを迎え、彼からステージマナーを習い、仕立てたスーツをビシッと着込みステージに立つビートルズのメンバーの姿などが切り取られている。ブライアン・エプスタインと出会ったことで、野暮ったい印象でやんちゃなリヴァプール・ボーイズから、洗練されたバンドマンへと変貌した過程を知ることができる場面カットとなっている。

ビートルズのメンバーであるポール・マッカートニーを演じているのは、ニュー・ホープ・クラブのヴォーカルであるブレイク・リチャードソン。ジョン・レノン役は『パンプキン』のジョナ・リースが担当している。そのほか、リンゴ・スター役にはキャンベル・ウォレス、ピート・ベスト役にはアダム・ローレンス、ジョージ・ハリスン役には『ベター・マン』でリアム・ギャラガーを演じたレオ・ハーヴィー＝エレッジが名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）