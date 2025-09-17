USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.068.667.117.54 1MO9.917.647.466.98 3MO9.757.407.787.50 6MO9.567.238.167.60 9MO9.637.338.517.85 1YR9.607.378.708.03 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.588.378.32 1MO8.158.397.93 3MO8.728.717.86