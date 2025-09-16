多頭飼いの犬同士を仲良くさせるコツ 犬同士がなかなか馴染めないと、ストレスにつながり、場合によっては喧嘩に発展してしまうこともあります。 私自身、常に多頭飼いをしていますが、犬たちが仲良く遊ぶ姿を見るととても嬉しいですし、毎日が賑やかで犬たちも寂しさを感じずに過ごせているのではないかと思います。 ここでは、多頭飼いの犬たちが自然に仲良く、安全で快適に暮らせるようになるためのコツを4つご紹介します