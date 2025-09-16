NY株式15日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均45883.45（+49.23+0.11%） S＆P5006615.28（+30.99+0.47%） ナスダック22348.75（+207.65+0.94%） CME日経平均先物44775（大証終比：+295+0.66%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高の一方、ＩＴ・ハイテク株は買いが優勢となっており、ナスダックは上昇。投資家は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホー