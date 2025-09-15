この記事をまとめると ■中古車売買はクーリングオフ制度の適用外となる ■2020年施行の契約不適合責任で4つの権利が保障されており適用できる場合もある ■ケースによるが修理請求から代金減額、損害賠償や契約解除も可能 中古車の購入はどうしてもリスクを孕む 同じ車種、グレード、年式、走行距離であっても、過去のオーナーの使い方やメンテナンスによって状態が大きく変わってきてしまう中古車。それだけに同じ車両は2つと