¼«Á³¿©¸¦¡ÊÂçÊ¬¸©Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¡Ë¤¬¡¢¼ò¤äÆóÆü¿ì¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤ä¤¹¤¤¡×¡©Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î18Æü¡¦19Æü¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê522¿Í¡Ë¤ÈÆâ²Ê°å¡Ê503¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ÃË½÷522¿Í¤Ë¡Ö¤ª¼ò¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÎÍ­Ìµ¤È¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê37.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤