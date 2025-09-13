°û¤ó¤À¸å¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡¢¥È¥Ã¥×7È¯É½¡ª¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×¤òÄ¶¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¡¡¼«Á³¿©¸¦¡ÊÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¡Ë¤¬¡¢¼ò¤äÆóÆü¿ì¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤ä¤¹¤¤¡×¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î18Æü¡¦19Æü¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê522¿Í¡Ë¤ÈÆâ²Ê°å¡Ê503¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÃË½÷522¿Í¤Ë¡Ö¤ª¼ò¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤È¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê37.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¡×¡Ê20.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï26.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö°û¤ó¤À¸å¤ÎÆóÆü¿ì¤¤¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¡Ê49.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤°ìÊý¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Æâ²Ê°å503¿Í¤Ë¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÊ¬²òÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¡Ê´Îµ¡Ç½¤ÎÌäÂê¡Ë¡×¡Ê50.5¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê46.7¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯·ë²Ì¤Ë¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤¬¡¢Ã±¤Ë¡Ö°û¤ß¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°û¼ò¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿Í½ËÉ¤È¥±¥¢¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²÷Å¬¤Ê°û¼òÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤à³§¤µ¤ó¡¢°û¤ó¤À¸å¤Ë¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©