主婦ブロガーのぴぴこさんの漫画「親知らずを抜きに行って、歯医者さんが嫌いになった話」が、Xで話題となっています。親知らずが気になり始めた作者は、駅前の歯医者に通うことにしました。2カ月間の治療が終わり、「やっと歯医者通いが終わる！」と思いましたが、医師から…という内容で、読者からは「私も歯医者変えました」「セカンドオピニオンは大事！」「信頼できるところを見つけるのが大変ですよね」などの声が上がっ