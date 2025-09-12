音楽プロデューサー TAKが、最新シングル「PPPP」を9月17日18時に配信リリースする。 （関連：新着MVランキング：「いますぐ輪廻」に潜む異形のポップ構造なきそが2分間で鳴らすサウンドの技を紐解く） 本作は、ボーカロイド 初音ミクと重音テトがタッグを組んだ、今までにない“かわいいバトルソング”。自己愛と“かわいさ”を突き詰め、仲間でありながらライバルでもあるミクとテトが、それぞ