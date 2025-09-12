ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 川口春奈が意味深投稿を連発、ネット心配の声「あまり無理しないで欲… 川口春奈 女優・俳優 芸能人のInstagram エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 川口春奈が意味深投稿を連発、ネット心配の声「あまり無理しないで欲しい」 2025年9月12日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 川口春奈がSNSで「意味深」な投稿を連発したと週刊女性PRIMEが伝えた 「理不尽も全部まるごと受け止めて前に進むしかない」などの記載も ネットでは「あまり無理しないで欲しい」といった心配の声が次々とあがった 記事を読む おすすめ記事 【速報】「5歳の女の子が腹を切られて冷たくなっている」親族が通報 女の子は死亡 切られたような傷あり 母親（34）も意識不明の重体 大阪・池田市 2025年9月12日 21時0分 米活動家射殺の容疑者は22歳と報道 2025年9月12日 22時36分 「総理どころか政治家の資格が全くない人」高市早苗氏 次期総理候補1位に因縁の立憲議員が危機感あらわにするワケ 2025年9月12日 14時0分 「SMAPに謝れ」多田ひとみが『スマスマ』への“問題提起”でファン激怒、謝罪に添えた図がさらに炎上 2025年9月12日 21時10分 石橋貴明「フジのセクハラ事案」には触れられないほどの“激やせ”姿にショック、驚きと激励の声集まる 2025年9月12日 19時0分