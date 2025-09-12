全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・経堂の四川料理店『四川料理蜀彩』です。【辛さ★1】辛みを使い分け、クセになる美味を生み出す使用する唐辛子は4種、自家製ラー油も4種と四川料理店としては多い方ではない。しかし、色合い、香り、辛みなど用途によって使い分けるので、この数で十分なのだという。そして、繊細に計算された辛みをまとった料理がどれも後を引く旨さ