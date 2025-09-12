名優マイケル・ケイン（92）が、ファンタジー・アクション映画「ラスト・ウィッチ・ハンター2」で俳優業に復帰を果たす見込みだ。マイケルは、2015年公開の前作「ラスト・ウィッチ・ハンター」で演じた神父ドーラン役を再び演じる予定で、主人公コールダー役を続投するヴィン・ディーゼルとの共演が期待されている。 【写真】プライベートの誕生パーティーにも出