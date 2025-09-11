ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 芸人の大ちゃん、番組収録中に離婚を告白「僕バツイチなんですよね」 エンタメ・芸能ニュース テレ朝POST 芸人の大ちゃん、番組収録中に離婚を告白「僕バツイチなんですよね」 2025年9月11日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日の「かまいガチ」で、ちゃんぴんず・大ちゃんが昨年離婚したと明かした 「初めて言うんですけど…僕バツイチなんですよね」とし、共演者らは驚愕 濱家隆一は「絶対発表する場所、ここじゃないって」と呆然とした 記事を読む おすすめ記事 青学大・原晋監督 “ポスト石破”に「国民感情で言えば〜小泉さんの勝利でしょうね」ＴＶで小泉氏推し連発 恵俊彰苦笑い 2025年9月10日 13時55分 橋本環奈「今人生で1番緊張してる」女性芸人にビビリまくり！誰にも言っていない“秘密”を暴露 2025年9月11日 11時0分 東野幸治がものまね番組で感じた橋幸夫さんの素晴らしさ「すごく懐が深い」 2025年9月10日 22時23分 JリーグがURと連携協定 地域課題解決へタッグ 野々村チェアマン「何を隠そう…最初に借りた家がUR」 2025年9月10日 15時50分 「ふるなび」が、令和7年9月豪雨の災害支援として秋田県能代市の寄附受付を開始※25/9/10受付自治体追加 2025年9月10日 17時30分