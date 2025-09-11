「僕バツイチなんです」人気芸人が収録中に離婚を初告白！橋本環奈も衝撃「タイミングが…」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

9月10日（水）の同番組では、好評企画「達成したら即帰宅するねん」が放送された。

競技を達成した人からガチで帰宅できる同企画。かまいたち（濱家隆一、山内健司）をはじめ橋本環奈、津田篤宏（ダイアン）、大ちゃん（ちゃんぴんず）、はる（エルフ）が参戦し、即帰宅をかけたガチバトルを繰り広げた。

オープニングでは、初参戦の橋本が「一発でOKみたいなこともありますし、録音部さんから女優の中で一番早く帰ると言われた」と自信を見せる。さらに「着替えながら（帰る）」と意外にもせっかちな一面があると語ると、スタジオは騒然となった。

【映像】「僕バツイチなんです」人気芸人が収録中に離婚を初告白！

しかし、今回から競技が大幅にレベルアップし、一同は大苦戦。1stステージのバレーボールマシンで幽霊を撃退する競技では、収録開始27分で山内が即帰宅を達成した。

続く2ndステージは、3メートル先にある指の模型に指輪を投げ入れる競技に挑戦。津田は妻へ、はるは彼氏への愛を語りながら指輪を放つが、失敗に終わってしまう。

この流れで、大ちゃんも妻への思いをアピールするかと思いきや、「初めて言うんですけど…僕バツイチなんですよね」と突如切り出した。まさかの告白に共演者たちは「え？」と言葉を失う。

「テレビで初めて言った」と、実は昨年離婚していたことを初告白した大ちゃん。突然の事態に、濱家は「絶対発表する場所、ここじゃないって」と呆然とする。

さらに「『かまいガチ』で発表すると決めていた」と話す大ちゃんに、津田は「逆になんで？」と戸惑いを隠せない。

大混乱の中、大ちゃんは「こんな僕を愛してくれてありがとう」と元妻への感謝を伝えながら指輪を投じるも、クリアならず。濱家は「どこで発表してんねん」とツッコミ、橋本は「タイミングが…」と信じられないといった表情を見せた。

スタジオがどんよりとしたムードに包まれる中、いよいよ橋本が出陣。

ファンに向けての「みんな大好きだよ」という言葉とともに指輪を投げたが、ターゲットから大きく外してしまう。濱家から「ちょっと想いが足りなかった」と鋭く指摘されると、「え〜！」と反論した。