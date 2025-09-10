米アップルは、9月10日（日本時間）に開催したイベントにて、最新チップセットとなる「A19チップ」「A19 Proチップ」を発表。A19チップはiPhone 17、A19 ProチップはiPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに搭載される。 A19チップは、第3世代の3nm技術に基づいて構築され、6コアCPU、5コアGPUを備える。6コアCPUはA15 Bionicの1.5倍高速、5コアGPUはA15 Bionicの2倍以上高速。デバイス上で生成AIを実行するのにも