米アップルは、9月10日（日本時間）に開催したイベントにて、最新チップセットとなる「A19チップ」「A19 Proチップ」を発表。A19チップはiPhone 17、A19 ProチップはiPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに搭載される。

A19チップは、第3世代の3nm技術に基づいて構築され、6コアCPU、5コアGPUを備える。6コアCPUはA15 Bionicの1.5倍高速、5コアGPUはA15 Bionicの2倍以上高速。デバイス上で生成AIを実行するのにも役立つとされる。

A19の効率とiOS 26の電源管理により、iPhone 17では、前モデルより8時間長い、最大30時間のビデオ再生が可能。

iPhone Airに搭載されるA19 Proチップは、新しい6コアCPU、5コアGPUを備え、各GPUコアにニューラルアクセラレータを組み込む。前世代のピークGPU計算の最大3倍をもたらし、デバイス上で実行されるジェネレーティブAIモデルに電力供給をするのに最適とされる。

同じくA19 Proチップを搭載するiPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxだが、こちらは6コアCPUと6コアGPUを備える。各GPUコアにニューラルアクセラレータが組み込まれており、A18 Proより大きなキャッシュ、多くのメモリが含まれている。

また、16コアニューラルエンジンと連携し、AIモデル、グラフィックスの動きを高速化。ハードウェアアクセラレーションのレイトレーシングと、高いフレームレートを可能としている。

そのほか、全てのモデルにワイヤレスネットワークチップであるN1を導入。また、iPhone Airには、モバイルデータ通信モデムであるC1Xも搭載される。