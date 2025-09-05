9月4日、かつて週刊文春に自身のスキャンダルを報じられた人物のコラム連載が同誌で始まった。連載名は「推して推されて」。書き手は……元KAT-TUNの中丸雄一（42）である。【もっと読む】中丸雄一もMXを“通過儀礼”に地上波復帰…アパ不倫のイメージ払拭に「奥の手」あり中丸といえば、昨年8月7日に文春オンラインで“橋本環奈似”の女子大生との「アパ不倫」を報じられて芸能活動を休止していたが、今年1月3日から活動を再