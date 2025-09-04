すき家（東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」が、「牛丼」の価格を値下げ。9月4日午前9時から新価格での販売が開始します。国産ブランド米を100％使用今回の「牛丼」価格改定により、ミニが430円→390円、並盛が480円→450円、大盛が680円→650円、特盛が880円→850円となり（全て税込み）、それぞれ30〜40円値下げされます。同社は、値下げに踏み切った背景として「昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇