市民団体「市民連合やまぐち」は、7月の参院選の敗因について一部の野党の県組織と協議し、「政策の伝え方に問題があった」などと分析しました。来年2月の県知事選挙でも、連携を呼びかけていきたい考えです。市民連合が開いた協議には、立憲民主党や共産党など野党の県連組織の代表者らが集まりました。7月の参院選山口選挙区で、市民連合は反原発・反中間貯蔵施設を訴えた元県議の戸倉多香子さんを支援。市民連合の働きかけで一