相乗効果によって、髪を立体的に見せてくれるのが、白髪ぼかしとボブの組み合わせ。ひとくちにボブといってもシルエットはさまざまで、必要な部分にだけボリュームを持たせることができます。そこへ、ハイライトの明るさでメリハリをつけると、白髪が目立ちにくくなるだけでなく、さらにふわっと見える仕上がりに。いざオーダーするときになると迷うからこそ、次回の美容院を予約する前にチェックしてみて。 手