Google製スマートフォン「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が2025年8月28日に発売されました。GIGAZINE編集部で実際に買った3モデルのベンチマークテストを実施した結果、プロセッサの処理性能には大きな差がないことが判明。そうなると「カメラ性能の違い」が購入モデルを決める際の大きなポイントとなります。というわけで、無印モデルとProモデルのカメラ性能の違いを徹底的に検証してみました。Google Pixel 10