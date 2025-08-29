ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 神奈川・愛川町の資材置き場で人骨の入った袋を発見 死後50年以上経… 神奈川県 国内の事件・事故 日テレNEWS NNN 神奈川・愛川町の資材置き場で人骨の入った袋を発見 死後50年以上経過か 2025年8月29日 12時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川・愛川町の資材置き場で人骨の入った袋が発見された事件 司法解剖の結果、人骨は複数人の成人男女のものだったとのこと 死後50年以上が経過しているとみられ、骨に目立った外傷はないという 記事を読む おすすめ記事 日テレ「カズレーザーと学ぶ。」終了に“疑問の声”が広がる理由 「後継番組」に囁かれる“不安要素”とは 2025年8月29日 11時12分 中日もうDeNA藤浪を責められない皮肉…仲地礼亜が頭部危険球で“ブーメラン”な一発退場 2025年8月29日 11時35分 VIVANT海外ロケで死亡事故 衛生設備品運搬中の現地運転手 2025年8月29日 19時34分 34歳元芸人 がんが肝臓へ転移「ステージ4の末期癌でした」「早急に入院し、治療」胃がん宣告から8カ月 2025年8月29日 19時11分 大坂なおみが黒人差別騒動に言及 「最悪の言葉」と批判 2025年8月29日 22時57分