「北朝鮮労働党総書記、国務委員長・金正恩（キム・ジョンウン）」２８日午前、北京・梅地亜ホテルに設けられた「９・３勝利８０周年」記者会見場。中国外交部の洪磊・部長助理がロシアのプーチン大統領に続いて金委員長の名前を読み上げると、会場にいた国内外の記者たちの間には一斉にどよめきが広がった。習近平国家主席の招待に応じた２６カ国首脳の中でも予想外の客だという反応だった。中国は２度の大規模「ホームグラウンド