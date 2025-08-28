8月後半から、タレントでYouTuberのフワちゃん（31）についての記事が増加中だ。20日にはAERA DIGITALが、本人がファン向けの有料サブスクサービスで復帰を示唆したとする記事を配信したほか、26日には女性自身が「フワちゃん ついに復帰目前か」との見出しで、本人が友人YouTuberのインスタグラムのストーリーズに登場していたと報じた。【もっと読む】学歴詐称問題の伊東市長より“東洋大生らしい”フワちゃんの意外な一面…ち