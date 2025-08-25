2025Ç¯£¸·î24Æü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬FCÅìµþ¤Ë£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¡££¸Ê¬¡¢13Ê¬¤È¤¤¤º¤ì¤â¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎPKÃÆ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢45Ê¬¤ËÊ¿¸ÍÂÀµ®¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎëÌÚµÁµ¹¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ç£³¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î81Ê¬¤Ë¤ÏR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£