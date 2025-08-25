¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¸ì¤ë¡ÈPKÃ¥¼è¤Î¿¿Áê¡É¡£FCÅìµþ¤ò¤Þ¤ó¤Þ¤Èæ«¤ËÖÈ¤á¤¿µþÅÔ¤Î¼þÅþ¤Ê½àÈ÷
¡¡2025Ç¯£¸·î24Æü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬FCÅìµþ¤Ë£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¡££¸Ê¬¡¢13Ê¬¤È¤¤¤º¤ì¤â¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎPKÃÆ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢45Ê¬¤ËÊ¿¸ÍÂÀµ®¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎëÌÚµÁµ¹¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ç£³¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î81Ê¬¤Ë¤ÏR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¤·¡¢10Ê¬¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤ÎGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£·ë²Ì¡¢¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤ËÂ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¡¢PK¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPKÃ¥¼è¤ÏR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹Û©¤¯¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖFCÅìµþ¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¥¹²óÈò¡ÊºÇ¸åÈø¤«¤é·Ò¤°¡Ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¾ðÊó¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£GK¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤¬¾å¼ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤Î¤ÏÎý½¬¤É¤ª¤ê¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿PKÃ¥¼è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î£´ÅÀÌÜ¤â¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Ð¤¿¡×¡ÊR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ë¡£GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤«¤éÅì·Ä¸ç¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£FCÅìµþ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¾å¼ê¤¯¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ë
¡¡FCÅìµþ¤ò¤Þ¤ó¤Þ¤Èæ«¤ËÖÈ¤á¤¿µþÅÔ¤Î¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤¬¸÷¤ë°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È·è¤á¤¿PK¡Ê£²ËÜ¤È¤â¡Ë¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢¼ó°ÌÊÖ¤êºé¤¤ò´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎFW¤Î¸¥¿È¤Ï¹¥Ä´¡¦µþÅÔ¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡É¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ÉR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î£³ÅÀÌÜ
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¤·¡¢10Ê¬¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤ÎGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£·ë²Ì¡¢¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤ËÂ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¡¢PK¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡ÖFCÅìµþ¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¥¹²óÈò¡ÊºÇ¸åÈø¤«¤é·Ò¤°¡Ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¾ðÊó¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£GK¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤¬¾å¼ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤Î¤ÏÎý½¬¤É¤ª¤ê¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿PKÃ¥¼è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î£´ÅÀÌÜ¤â¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Ð¤¿¡×¡ÊR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ë¡£GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤«¤éÅì·Ä¸ç¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£FCÅìµþ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¾å¼ê¤¯¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ë
¡¡FCÅìµþ¤ò¤Þ¤ó¤Þ¤Èæ«¤ËÖÈ¤á¤¿µþÅÔ¤Î¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤¬¸÷¤ë°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È·è¤á¤¿PK¡Ê£²ËÜ¤È¤â¡Ë¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢¼ó°ÌÊÖ¤êºé¤¤ò´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎFW¤Î¸¥¿È¤Ï¹¥Ä´¡¦µþÅÔ¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡É¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ÉR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î£³ÅÀÌÜ