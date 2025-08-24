引退を発表した中居正広 Smart FLASH

暇だから仕事がしたい？中居正広氏をめぐる一連の報道は見事合致か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 複数の「新たな動き」が報じられた中居正広氏についてFLASHが取り上げた
  • 動画での復帰画策、知人に「ひま」とLINEで連投したという報道があった
  • 「暇だから仕事がしたい」という考えなら一連の報道は合致すると芸能記者
記事を読む

おすすめ記事

  • YouTubeチャンネル『街録ch』に出演した最強ちゃん
    ゴキブリ3万匹の汚部屋に住む最強ちゃんが家賃1年半滞納で強制退去、近隣住民から安堵の声 2025年8月24日 16時0分
  • 福山雅治氏（写真：ロケットパンチ）
    福山雅治「フジの女子アナ飲み会」参加で“5年連続トリ”紅白にも影響か　「下ネタ」冗談のつもりでも…“特大しっぺ返し”の恐ろしさ 2025年8月20日 10時41分
  • 引退を発表した中居正広
    中居正広　知人に「ヒマ」メッセージ送信報道、“動画で復帰”計画と合致も“被害者感情逆撫で”の危険性 2025年8月24日 20時15分
  • スポニチ
    有吉弘行「ケガしました…全治6週間」の詳細をラジオで明かす「めちゃくちゃ痛かった…」 2025年8月24日 20時22分
  • スポニチ
    松田美由紀「ぶっ倒れましたが、元気です」救急搬送に心配の声も…「4毒抜き」で回復へ 2025年8月24日 22時16分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
    2. 2. 福山に特大しっぺ返しの可能性
    3. 3. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
    4. 4. 有吉が骨折「全治6週間」報告
    5. 5. 搬送された松田美由紀 近況報告
    6. 6. 胸部を露出 アイドルの動画物議
    7. 7. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
    8. 8. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
    9. 9. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
    10. 10. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
    1. 11. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
    2. 12. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
    3. 13. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
    4. 14. 客からの差し入れ ドン引きの1位
    5. 15. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
    6. 16. 神戸刺殺 被害者と面識なしか
    7. 17. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
    8. 18. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
    9. 19. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
    10. 20. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
    1. 1. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
    2. 2. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
    3. 3. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
    4. 4. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
    5. 5. 客からの差し入れ ドン引きの1位
    6. 6. 神戸刺殺 被害者と面識なしか
    7. 7. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
    8. 8. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
    9. 9. 資料館が全焼 打上花火が引火か
    10. 10. 比で邦人2人射殺 金銭トラブルか
    1. 11. モバイル充電器 冷蔵庫入れ火事
    2. 12. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
    3. 13. 道頓堀ビル火災「異例なケース」
    4. 14. 刺殺 オートロックすり抜け犯行?
    5. 15. 旭川いじめ死亡 事実誤認と主張
    6. 16. 主菜「唐揚げ１個」で炎上の学校給食、改善策探るも人手不足や物価高が難題…専門家「将来像を考える機会に」
    7. 17. 救命胴衣を脱ぎ海に…男性が溺死
    8. 18. 神戸刺殺「まったく知らない人」
    9. 19. “3歳女児”がマンション6階のベランダから転落か、搬送後に死亡を確認　福岡
    10. 20. このバカ! 石破首相の発言を糾弾
    1. 1. 日曜報道 コメがエッフェル一色w
    2. 2. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    3. 3. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
    4. 4. コロナ感染から4年 致命的後遺症
    5. 5. 石破首相の辞任「必要ない」57%
    6. 6. 「サザエさん症候群」に効く習慣
    7. 7. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
    8. 8. 中国の抗日行事に「参加自粛を」
    9. 9. ベランダから転落か 3歳女児死亡
    10. 10. 首相、小泉純一郎氏と会食　戦後80年見解が話題に
    1. 11. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
    2. 12. 「幼児化」する妻 漫画に共感
    3. 13. とらやの羊羹喜ばれない 大炎上
    4. 14. 川崎市長選挙、自民市連が現職・福田紀彦氏への支援決める
    5. 15. 2万円給付 政府・自民で見直し論
    6. 16. 2000mの峡谷 ブランコ鎖切れ落下
    7. 17. 清子さん夫 異例のスピード出世?
    8. 18. 男子高校生に痴漢か 男らの素顔
    9. 19. 長く寝る人ほど早死? 研究に驚き
    10. 20. さかなクン 皇室から特別待遇か
    1. 1. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
    2. 2. Oh my gosh…米動物病院が大爆発
    3. 3. 楽園じゃない? ハワイの「闇」
    4. 4. 米の連続尻嗅ぎ男 またまた逮捕
    5. 5. 韓国俳優 ストーカー容疑を否認
    6. 6. 新アルバムをカセットで販売
    7. 7. 北朝鮮 スマホ数十万台生産か
    8. 8. 寿司の「最も権威的な食べ方」
    9. 9. 韓国チアガールの初恋に魅了
    10. 10. タイタニック号と現代の豪華客船とを比較すると…こんなに違うんだ
    1. 11. 仏フリゲート艦が台湾海峡通過か 蔡総統「完全かつ正確に把握」
    2. 12. 化石の中に「謎の微生物」発見か
    3. 13. カリブ海に オレンジ色サメ出現
    4. 14. スペインでBD発見 海水浴禁止に
    5. 15. GOT7ユギョム 入隊日を公開
    6. 16. 上海の商業施設に新風　「2次元」文化でにぎわい
    7. 17. 「パンダ金魚」が評判に…“本家”と同様に希少＝福州・漁博
    8. 18. ナウシカ「王蟲」フィギュアが登場、眼が「攻撃色」に変化するギミック搭載＆脚部可動で生きているかのよう
    9. 19. スマホや電気自動車に欠かせないリチウムの供給ラインは複雑化しているという指摘
    10. 20. トランプ氏 露に領土返還要求へ
    1. 1. 実母と初対面 判明した残酷事実
    2. 2. ご飯はボソボソ…徳川将軍の食事
    3. 3. 露が停戦へ?「北方領土」の謎
    4. 4. 日経平均 前営業日比663円急落
    5. 5. 退職代行で失敗 30分袋叩きに
    6. 6. こっそりと…隠れ富裕層の特徴
    7. 7. "ミックスルーツのかわいいランナー"と囃し立て…15歳ドルーリー朱瑛里選手をいたずらに消費するバカな大人
    8. 8. 部下との会話ができない 解決策
    9. 9. 「Pixel 10」に望遠レンズ搭載
    10. 10. 「鬼滅」の利益を…3社で山分け?
    1. 11. 「左利きの左利きによる左利きのための商品」２００種以上、岐阜で月４〜５日営業…人気商品は手帳
    2. 12. 6人目児童手当 もらえる額は?
    3. 13. 中居氏に動画復帰の噂 無理筋か
    4. 14. 志願者激増 私立大が人気の理由
    5. 15. 欧米への留学 注目度が上昇か
    6. 16. なぜ茶道家は"100円の茶碗"を使わないか
    7. 17. ｢接待漬け｣のエリート官僚は一掃されたが…IT企業の巻き返しを止められない岸田政権の大失態
    8. 18. 優秀なリーダーが「1on1」をしない納得の理由
    9. 19. ドル円１４７．４０近辺、ユーロドル１．０７３５近辺＝ロンドン為替
    10. 20. 車買い替え 夫から「損になる」
    1. 1. ソニー「INZONE」に新製品を発表
    2. 2. 「黒人はバカ」MetaのAIに指摘
    3. 3. トムクルーズ最新作 BD+DVD発売
    4. 4. バキバキになったiPhoneと「iPhone 16 Pro」を比べてみた
    5. 5. 錬金術がついに完成か。水銀を金に変える方法
    6. 6. 虫に“食べられる”映画『巨蟲列島』を虫を“食べる”芸人・佐々木孫悟空さんが観たら？　「生態に詳しくて感動」「人間の醜さが面白い」
    7. 7. 「VLOGCAM」か「EOS R50」か、どっち？　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/3/22
    8. 8. 声に出さない人の脳活動の解読
    9. 9. 装着感は良好 Oura Ring 4の魅力
    10. 10. 「ウルトラマン（Cタイプ）」の登場ポーズを再現！ハイクオリティソフビ製フィギュア
    1. 11. AIモデル「Grok-2.5」のオープンソース化をイーロン・マスクが発表、Grok 3も半年後にオープンソース化予定
    2. 12. 元『トップギア』司会者クラークソンがAmazonと年17億円で契約。ハモンドとメイは各13億
    3. 13. 小学校のiPad活用事例を無料公開
    4. 14. Purnhub運営企業 買収される
    5. 15. Google Chromeを狙う偽広告キャンペーン「Shampoo」に注意
    6. 16. AdobeのIllustratorなどが46%OFF
    7. 17. 15mの長尺USB Type-Cケーブル
    8. 18. DJI初 360°カメラレビュー
    9. 19. JBLサウンドバーが新機能を追加
    10. 20. Apple Watchに血中酸素濃度測定
    1. 1. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
    2. 2. 高校野球で異変 SNSで報告相次ぐ
    3. 3. 大谷の起用法 米報道で議論爆発
    4. 4. 久保建英の交代「泣きたくなる」
    5. 5. 日本が米で存在感を示した理由
    6. 6. 大谷翔平 悪夢の結末にため息
    7. 7. 菅野 今季11勝目お預けに
    8. 8. リバプール 三笘も候補入りか
    9. 9. 町田浩樹 靭帯断裂と長期離脱へ
    10. 10. 休み明けのG1馬が差し切りV
    1. 11. ザギトワに仰天 雰囲気激変の姿
    2. 12. 「帰化スター」の可能性も 中国
    3. 13. ヤ軍MVPトリオ 初回から快音
    4. 14. 【U-18W杯】奥川恭伸、4回にカナダ4番にソロ浴び先制許す　三振は早くも11個をマーク
    5. 15. プロ入り信じて疑わなかった人物
    6. 16. 沖縄尚学 5ー4で山梨学院に勝利
    7. 17. 決まっていれば伝説級…惜しい！三笘薫、今季初ゴールならず。ブライトンはグリーリッシュに２Aを許してエバートンに完敗。開幕２戦未勝利
    8. 18. 声優・内田真礼 6度目の始球式
    9. 19. 藤川監督 井坪を1軍初昇格の意図
    10. 20. マルセイユ 2人を移籍リストに
    1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
    2. 2. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
    3. 3. 有吉が骨折「全治6週間」報告
    4. 4. 搬送された松田美由紀 近況報告
    5. 5. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
    6. 6. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
    7. 7. みちょぱ メイクに1時間半かかる
    8. 8. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
    9. 9. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
    10. 10. 美容整形医と救急医 不条理格差
    1. 11. 長嶋一茂の一時退席 SNS批判殺到
    2. 12. ニコル 無理だった母の彼氏の音
    3. 13. 有吉弘行 長嶋一茂の炎上に言及
    4. 14. 令和ロマン、単独ライブ開催決定
    5. 15. 上沼恵美子 福山雅治を猛批判
    6. 16. 万博イタリア館 飲み放題イベ
    7. 17. 後輩芸人、宮迫博之の一言に戦慄
    8. 18. コロチキ 営業先で暴行被害
    9. 19. さんま真顔の説教に後輩顔面蒼白
    10. 20. マジうるせぇ! いけちゃんが苦言
    1. 1. 娘にみそ汁教えた妻 33歳で死去
    2. 2. これが330円? ダイソーのバッグ
    3. 3. 茨城に“泊まれる体験型植物園”が誕生へ！　自然と触れ合う温浴施設やレストランも登場
    4. 4. まるで花束 クッキー缶に驚き
    5. 5. 100万円貸して LINE無視で恐怖
    6. 6. 30・40代の女性に多い橋本病とは
    7. 7. 【1日100セット限定】ショコラティエ マサールから「北海道生テリーヌ」登場！
    8. 8. 大晦日はサーティワンへ！ ダブルアイスが31％オフで買えるぞ
    9. 9. 【読めそうで読めない】「流鏑馬」の正しい読み方は？「りゅうてきば」は間違い？
    10. 10. キッコーマンの豆乳アイスが話題
    1. 11. 人気マスカラ 待望の限定色登場
    2. 12. 私が婚活したら…こんなキラキラ女子と戦わないといけないの？
    3. 13. これが乳製品不使用って信じられない！なめらかで濃厚な“ヴィーガンアイス”が、おいしすぎて感動するかも
    4. 14. “衝撃ロボットダンス”で話題の53歳主婦。どんなにバズっても「収益化」しない理由
    5. 15. 肌質が上がる「粉っぽくならない」フェイスパウダー 「しっとりするけどテカらない」名品
    6. 16. 少しでもマシに！顔のむくみ緩和法
    7. 17. レトロ感がかわいい♡重ためシルエットのヘアスタイルにトライ！
    8. 18. 【Android】Bluetoothが勝手に切れる！原因と対処法は？
    9. 19. 50代のおすすめレイヤーヘア
    10. 20. 『ガルバト』プロデューサーに挑戦！佐藤晴美が候補生だった頃