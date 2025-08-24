80年前の日本で撮られた「焼き場に立つ少年」という写真。終戦直後の長崎で撮影されましたが、毎年夏になぜか福島県で展示されています。その訳は。福島・会津若松市にある若松栄町教会。毎年8月上旬、礼拝堂の中央にこの写真が展示されます。終戦直後の長崎で撮影された少年。はだしのまま直立不動で唇を固く結び、火葬場に立っています。背中には亡くなった幼い弟が。撮影したのはアメリカ海兵隊の従軍カメラマンだった、ジョー