Non-Motionは8月20日、家庭向けVRドライビングシミュレーター「PAPER DRIVE」のアーリーアクセス版をEpic Games Storeにて公開しました。価格は100円（税込）。■日本の教習所を模したコースを収録「PAPER DRIVE」は、駐車・右左折・狭い道路といった運転教習の基本に焦点を当てたトレーニング特化型シミュレーター。日本の教習所を模したステージが用意され、実際の免許取得