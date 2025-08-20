おしっこを失敗してしまったわんこの切なすぎる涙目な表情がInstagramに投稿され、大きな話題に！わかりやすく反省する様子は45万回以上再生され、「失敗したのがわかって反省するなんて可愛らしい♡」「本当に泣きそうなくらいに反省しとる」「怒れるわけないよね！」といった声が寄せられました。 【動画：『やってしまった…』おしっこを失敗した犬→拭いている最中に見せた『猛烈に反省する光景』】 おしっこを失敗して