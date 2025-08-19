大谷は第2打席に痛烈なピッチャー返し、フリーランドは尻もちで避けた【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦でマルチ安打をマークした。第2打席は打球速度106.5マイル（約171.4キロ）の痛烈なピッチャー返し。カイル・フリーランド投手の頭部付近を襲い、左腕は思わず尻もちをついた。地元放送局「スポーツネット・ロサン