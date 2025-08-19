大谷は第2打席に痛烈なピッチャー返し、フリーランドは尻もちで避けた

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦でマルチ安打をマークした。第2打席は打球速度106.5マイル（約171.4キロ）の痛烈なピッチャー返し。カイル・フリーランド投手の頭部付近を襲い、左腕は思わず尻もちをついた。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏は「オー！ 気を付けろ！ センターへ強烈な打球だ！ オオタニは危うくフリーランドの頭部を直撃させるところでした」と唖然。解説で元サイ・ヤング賞投手のオーレル・ハーシュハイザー氏も「間違いなく速い打球でした」と驚いた。

同局が映像を公開すると、 地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビル・プランケット記者は「打球初速106.5マイル。フリーランドはそれよりも速く感じていただろう」と反応。ほかにも日米のファンが「レーザーのようだった」「のけぞっていなかったら、大惨事になっていたかもしれない」「危うく事故発生やったな」「大惨事になるとこだった」「ピッチャーには恐怖だったろう」「大谷さんの打球この距離で当たってもうたら……」と無事に安堵していた。（Full-Count編集部）