屈辱の一本負けで露呈した「課題」 朝倉海のUFC2連敗を米メディアはどう見た？「打撃は目を見張るものがあったが…」
完敗を喫して悔し気な表情を浮かべる朝倉(C)Getty Images
屈辱的な敗北は、「課題」を浮き彫りにした。
現地時間8月16日、米イリノイ州シカゴで行われた総合格闘技イベント「UFC319」で、元RIZINバンタム級王者の朝倉海は、ティム・エリオット（米国）に2回4分39秒で一本負け。昨年12月にフライ級タイトルマッチとして行われた王者のアレシャンドレ・ パントージャ（ブラジル）戦に続く、UFC2連敗となった。
【動画】これが「UFCの壁」 朝倉海が喫した屈辱のギロチンチョークシーン
「コーチたちには、1ラウンド目は相手を落ち着かせる為に流して、2ラウンド目からテイクダウンして上を取ったらフィニッシュできると言われていた。まさにそういう練習をしてきた。テイクダウンで相手の動きを鈍らせる。そしてサブミッションで勝つのが、ゲームプランだった」
勝利したエリオットは、そう試合を振り返った。朝倉に2回4分39秒で一本勝ちを収めた38歳は、文字通り狙い通りに試合を遂行したのである。
実際、朝倉の出だしは悪くなかった。序盤から積極的に打撃で攻め、持ち味の重いパンチを的確にヒットさせてはいた。しかし、2回に相手がグラウンドでの攻めに転じると状況は一変。あっという間に抑え込まれ、最後はテイクダウンを取られ、立ち上がろうと試みた隙に首をとられ、ギロチンチョークを受けてタップした。
現地メディアでも、グラウンドの攻防で後手に回った朝倉の“課題”は酷評されている。
米専門サイト『MMA Mania』は「エリオットはUFCフライ級で最もタフで、最も扱いにくいファイターの一人であることを証明した」と38歳の技巧を評価。その上で「アサクラの打撃のスピード、そしてレパートリーには目を見張るものがあったが、背後からの攻めに対する防御手段を全くと言っていいほどに持っていなかった」と組技に持ち込まれた際の対策の少なさを指摘した。
思えば、パントージャ戦もそうだった。「日本からやってきた選手が、すぐに俺のベルトを奪えると思ったのか」と叫んだ王者を相手に無念の失神一本負けを喫した朝倉には、やはりグラウンドの攻防における守備の課題が問われていた。元UFC世界フライ級王者のデメトリアス・ジョンソン（米国）は、当時に自身のYouTubeチャンネルでこう説いていた。
「クリンチ、レスリング、他にも色々できるのに、毎回、プッシュ、プッシュ、プッシュだけ。俺だったら逃げずに、逆にクリンチする。内側を取ってボディーに膝を当てたら、絶対にタックルが来るからその時は切って、頭を落とす。そしたら立って殴ればいい。アサクラの打撃面はもう十分に強い。だから、あとはクリンチ、レスリング、グラップリングのどれかを足せたなら、もう文句無しになる」
UFCの壁に阻まれる元RIZIN王者は、ここからいかにして再起するのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]