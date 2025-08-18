ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岩手県で夏休みの中学校にクマ侵入 副校長「3秒くらい見つめあった」 クマ（動物） 岩手県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 岩手県で夏休みの中学校にクマ侵入 副校長「3秒くらい見つめあった」 2025年8月18日 19時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日午前8時ごろ、岩手県滝沢市で夏休み中の中学校にクマが侵入した クマの体長は50センチ〜60センチほどで、けが人はいなかったとのこと 副校長は「3秒くらい私と見つめ合って」「走って逃げていった」と振り返る 記事を読む おすすめ記事 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 「とにかく俺様な人」加藤ローサ 離婚数年前から仄めかしていた元夫・松井大輔への“不満” 2025年8月18日 15時28分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 脱毛サロンで過去最大の負債 「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（東京）に破産開始決定 2025年8月18日 14時40分 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分