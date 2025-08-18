日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

岩手県で夏休みの中学校にクマ侵入 副校長「3秒くらい見つめあった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 18日午前8時ごろ、岩手県滝沢市で夏休み中の中学校にクマが侵入した
  • クマの体長は50センチ〜60センチほどで、けが人はいなかったとのこと
  • 副校長は「3秒くらい私と見つめ合って」「走って逃げていった」と振り返る
