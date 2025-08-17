左からDJI Osmo 360、Insta360 X5、Qoocam 3 Ultra DJIが360°カメラ市場に乗り込んできたことで、既存製品との違いが気になるところだ。 人気のInsta360 X5との比較は多く見かけるが、もう1つ忘れてはいけないのがKandaoのQoocam 3 Ultra。 本記事ではこの3機種の8K360°カメラで撮り比べを行い、どのような違いがあるのか検証していく。 発表の時系列 まずは発売時期から。 コンシューマー向け