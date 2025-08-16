[8.16 J2第26節](富山)※18:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 3 香川勇気DF 4 神山京右DF 5 今瀬淳也DF 16 末木裕也MF 8 松岡大智MF 18 伊藤拓巳MF 33 高橋馨希MF 34 竹中元汰MF 48 植田啓太FW 39 古川真人控えGK 42 平尾駿輝DF 19 實藤友紀DF 88 濱託巳MF 6 瀬良俊太MF 14 浦十藏MF 22 椎名伸志FW 10 松田力FW 27 吉平翼FW 58 武颯監督安達亮[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 4 市原亮太D