[8.16 J2第26節](富山)

※18:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 5 今瀬淳也

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

MF 34 竹中元汰

MF 48 植田啓太

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 19 實藤友紀

DF 88 濱託巳

MF 6 瀬良俊太

MF 14 浦十藏

MF 22 椎名伸志

FW 10 松田力

FW 27 吉平翼

FW 58 武颯

監督

安達亮

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 4 市原亮太

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

DF 37 梅木怜

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 33 笹修大

MF 36 横山夢樹

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

控え

GK 71 高木和徹

DF 3 福森直也

DF 15 阿部稜汰

DF 24 竹内悠力

MF 6 梶浦勇輝

MF 50 三門雄大

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 13 藤岡浩介

FW 21 日野友貴

監督

倉石圭二