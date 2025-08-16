富山vs今治 スタメン発表
[8.16 J2第26節](富山)
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
FW 58 武颯
監督
安達亮
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 4 市原亮太
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
DF 37 梅木怜
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 33 笹修大
MF 36 横山夢樹
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 71 高木和徹
DF 3 福森直也
DF 15 阿部稜汰
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
