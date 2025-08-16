少なからず存在する、彼女がいながらもほかの女の子とご飯やお茶していまう男性。それはどういうつもりなのか。スゴレンの男性読者からのご意見をもとに、「彼女がいるのにほかの女の子と二人で遊んでしまう男性の言い分」をご紹介いたします。【１】彼女より相性が良ければ乗り換えようと思っているから「どこか彼女より相性の良い女性がいるかも、と思っちゃうんですよね」（２０代男性）というように、現状に満足できず常に可能