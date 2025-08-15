「近視の人は老眼にならない」という話を信じて安心していませんか? 近視の人は、老眼になっても気づきにくいだけで、年齢とともに誰でも老眼は進行していきます。さらに、近視と老眼が同時に進行することで、視力回復手術などに予想外の影響が出ることもあるのです。そもそも近視とはどのような状態なのか池上先生に伺いました。 監修医師：池上 正人（たんぽぽ眼科） 秋田大学医学部を卒業後、東京女子医科大学附属第二病