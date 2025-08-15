林陵平×下田恒幸プレミアリーグ2025−26展望後編８月15日に開幕するイングランド・プレミアリーグのプレビュー。後編では試合中継の解説と実況でお馴染みの林陵平と下田恒幸両氏が、新シーズンでの巻き返しに臨むマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムと日本人選手たちの見どころを語った。＞＞前編「リバプール、アーセナル...ビッグクラブの陣容」ブライトンで４シーズン目を迎える三笘薫photo by Getty Images【動