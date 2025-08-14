「全国高校野球選手権・２回戦、横浜−綾羽」（１４日、甲子園球場）六回表の攻撃中に弓中球審の素早い動きと判断が光ったシーンがあった。横浜の攻撃で先頭の阿部葉がカウント２ストライクから頭部に死球を受けた。弓中球審はジャッジした後、すぐさま倒れ込んだ阿部葉のもとに駆け寄り、膝をついて状態を確認。声かけをしながらスタッフを呼んだ。歩きながらベンチへ戻る阿部葉のもとに寄り添いつつ、臨時代走を告げた。