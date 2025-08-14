100円ショップで購入した観葉植物の「カラテア」に美しい花が咲いた嬉しい瞬間が、Threadsで話題を集めています。【写真】こんなお花が咲きますよ！…カラテアが咲かせた「白い花」を拡大して見る植物愛好家のらーちゃんさん（@raja_yai_room）がThreadsに投稿したのは、昨年ダイソーで購入したカラテアに咲いた可憐な花の写真。「冬の間元気なかったダイソー産のカラテアお花咲いた！！いい香り♡♡」とのコメント