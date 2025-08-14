横浜F・マリノスに所属するDFサンディ・ウォルシュのチーム離脱が発表された。クラブは14日に、公式サイトを通じて「このたび、サンディ ウォルシュ選手が移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することとなりました。今後につきましては、正式に決定次第、あらためて皆さまへお伝えさせていただきます」と声明を出した。ウォルシュは今季ベルギー1部KVメヘレンから横浜FMへ加入し、これまでリーグ戦では8試合、天皇杯