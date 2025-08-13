世界的なお騒がせインフルエンサーであるイギリス出身のボニー・ブルー（26）は、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売する活動を行っている。ブルーと関係を持ったという18歳の青年「ケンズリー」がネット番組で、その感想を明かしたことで、海外メディアでまたも話題になったいる。【写真】「青年を見つめて舌を出し…」ボニー・ブルーと青年の2ショットほかブルーが昨秋、イギリス