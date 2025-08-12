ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ」（１２日、後楽園ホール）メインイベントとして行われ、王者の川浦龍生（３１）＝三迫＝が同級１０位の白石聖（２８）＝志成＝に３−０で判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。今月２日に後楽園ホールで行われた興行に出場した２選手が相次いで硬膜下血腫で死去する事態が起きてから初の同会場での興行で、タイトルマッチが本来の１２回戦から１０回